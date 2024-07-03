Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 17:12 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Şanlıuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter, dozer ve ilk müdahale araçları sevk edildi.

        Ekiplerin 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı)
        Manisa, İzmir, Balıkesir ve Kahramanmaraş'ta orman yangını (İzmir-Manisa kara yolu trafiğe kapatıldı)
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Jandarmadan kaçarken bataklığa saplandı!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        Mağdur sayısı: 84! 98 milyon TL topladı! Firari kuyumcuyla ilgili flaş gelişme!
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Başbakanlığı devretti, bisikletiyle ayrıldı
        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Mehmet Uçum'dan erken seçim tartışması yorumu
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Özgür Özel'den erken seçim çağrısı
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Oğluna cinsel istismardan yargılanıyordu: Ender Saraç davasında karar
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
        Kahramanmaraş'ta LGS sınavında tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
        Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Kahramanmaraş'ta tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaraland...
        Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı
        Kahramanmaraş'ta çıkan anız yangını makilik alana sıçradı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta binanın giriş katındaki depoda çıkan yangın söndürüldü
        "Maraş sumak ekşi külü" Kahramanmaraş'ın 30. tescilli ürünü oldu
        "Maraş sumak ekşi külü" Kahramanmaraş'ın 30. tescilli ürünü oldu