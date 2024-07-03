Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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