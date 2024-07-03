Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Cennetpınarı Mahallesi kırsalında duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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