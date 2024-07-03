Kahramanmaraş'ta makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangında 10 hektarı tarım arazisi olmak üzere toplamda 95 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibinin yaklaşık 25 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.