Kahramanmaraş'ta makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde makilik alana sıçrayan yangın, 25 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde makilik alana sıçrayan yangın, 25 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Narlı Mahallesi kırsalında dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çıkan anız yangınının, makilik alana sıçramasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.
Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibinin yaklaşık 25 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında 10 hektarı tarım arazisi olmak üzere toplamda 95 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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