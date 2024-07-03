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        Kahramanmaraş'ta makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde makilik alana sıçrayan yangın, 25 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.07.2024 - 15:32
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        Kahramanmaraş'ta makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde makilik alana sıçrayan yangın, 25 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Narlı Mahallesi kırsalında dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çıkan anız yangınının, makilik alana sıçramasıyla ilgili çalışmalar sürüyor.

        Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, çok sayıda arazöz ile itfaiye ekibinin yaklaşık 25 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Yangında 10 hektarı tarım arazisi olmak üzere toplamda 95 hektarlık alan zarar gördü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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