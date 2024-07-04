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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 04.07.2024 - 16:34
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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Şallıuşağı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter, dozer ve ilk müdahale araçları sevk edildi.

        Ekiplerin 1 saatlik çalışma sonucu söndürdüğü yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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