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        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:20 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:20
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        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin arızalanması nedeniyle duruşmaya katılamadı.

        Müşteki, tanık ve taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, ara kararında sanığın mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Eylül’e erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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