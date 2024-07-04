Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin arızalanması nedeniyle duruşmaya katılamadı.

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