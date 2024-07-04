Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz, 2 su tankı, ilk müdahale aracı ve 35 personel ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 3 itfaiye ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Suçatı Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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