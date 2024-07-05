Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve ilgili kurum müdürleri yer aldı.

Sabah saatlerinde kente gelen Memişoğlu, Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılandı. Memişoğlu, daha sonra valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı.

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