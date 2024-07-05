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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir dizi temasta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:43
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir dizi temasta bulundu.

        Sabah saatlerinde kente gelen Memişoğlu, Vali Mükerrem Ünlüer tarafından karşılandı. Memişoğlu, daha sonra valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı.

        Vali Ünlüer'den kentteki gelişmelerle ilgili bilgi alan Bakan Memişoğlu, ardından Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'na katıldı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve ilgili kurum müdürleri yer aldı.

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