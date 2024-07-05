Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta depremin ardından sağlık alanında yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek "Kahramanmaraş'ta özellikle deprem öncesindeki yatak kapasitemize Allah nasip ederse 2024 sonu itibarıyla ulaşacağız."

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:37 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta depremin ardından sağlık alanında yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek "Kahramanmaraş'ta özellikle deprem öncesindeki yatak kapasitemize Allah nasip ederse 2024 sonu itibarıyla ulaşacağız."

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Bakan Memişoğlu, katıldığı Afet Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nın ardından kentteki sağlık yatırımları inşaatlarında incelemelerde bulundu.

        Daha sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesini ziyaret eden Memişoğlu, burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, depremler sonucunda yıkılmış olan birçok yapının hızla yeniden yapıldığını belirtti.

        Bakan olarak ilk saha ziyaretini 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gerçekleştirdiklerini ve çok sayıda değerlendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Kentimizde sağlık yapılarımızla ilgili aynı diğer yapılardaki olduğu gibi hasarlar oluştu ama bugün özellikle dolaşırken ziyaret sıralarında şunu gördüm ki büyük milletiz, büyük devletiz. Dünyanın bütün bilim otoritelerinin yaklaşık 200-300 yıldır dünyada görülmeyecek kadar şiddetli olan bir depremin sonucunda yıkılmış olan birçok yapının Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yeniden yapılma aşamasında olduğunu ve bunun bu büyük Türk milletinin özverisiyle ve buraya yaptığı büyük yatırımla gönül bağıyla yeniden yapılandırıldığını görmekten de çok mutlu oldum."

        Kahramanmaraş'ta da hastanelerindeki yatak kapasitenin eski seviyesine ulaşmasına yönelik başlatılan çalışmaların ivme kazandığına işaret eden Memişoğlu, şöyle devam etti:

        "Kahramanmaraş'ta özellikle deprem öncesindeki yatak kapasitemize Allah nasip ederse 2024 sonu itibarıyla ulaşacağız. Aktif olarak inşaat süreçleri devam eden 5 hastanemiz var. Bu hastanelerimizin inşaatlarını inşallah 2024 sonu itibarıyla insanlarımızın hizmetine başlayacak şekilde yürütüyoruz. Bazı eksiklikler, gecikmeler olsa da bugün baktığımız zaman büyük bir hız kazandıklarını ve artık özellikle yeni fiziki yapılarıyla 2024 itibarıyla sağlık sistemimizi insanlarımızın hizmetine gireceğini özellikle söylemek istiyorum."

        Sağlıkta birinci basamak aile hekimlerini güçlendireceklerini anlatan Memişoğlu, en iyisini yapmak adına çaba gösterdiklerini dile getirdi.

        Toplantıya Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        "Kara para aklama" suçlaması
        "Kara para aklama" suçlaması
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        36 yıl sonra evine bayrak asıldı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Türksat 6A'da geri sayım
        Türksat 6A'da geri sayım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        Üzümün sağlığa 7 faydası!
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Dünyaca ünlü şarkıcı Bodrum'da
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola

        Benzer Haberler

        Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin dava sürdü
        Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin dava sürdü
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin yargıla...
        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin yargıla...
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü