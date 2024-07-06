Kahramanmaraş merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medyada sahte hesap oluşturarak maç kuponları üzerinden hızlı ve yüksek kazanç sağlandığı yönünde dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda dolandırıcıların, kendilerine inanan mağdur vatandaşları, kuponlarının tuttuğunu beyan edip, kazançlarını almaları için 'vergisi veya sigortası' gibi sebepleri öne sürerek ağlarına düşürdükleri ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesi açarak, bu sitelere ait reklamları vatandaşların cep telefonlarına mesaj olarak gönderen, yasa dışı bahis sitelerine giriş yapan vatandaşlara tehdit ve şantaj yaparak para talep ettikleri belirlendi.