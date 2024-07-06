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        Kahramanmaraş merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:42 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:42
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        Kahramanmaraş merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medyada sahte hesap oluşturarak maç kuponları üzerinden hızlı ve yüksek kazanç sağlandığı yönünde dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda dolandırıcıların, kendilerine inanan mağdur vatandaşları, kuponlarının tuttuğunu beyan edip, kazançlarını almaları için 'vergisi veya sigortası' gibi sebepleri öne sürerek ağlarına düşürdükleri ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesi açarak, bu sitelere ait reklamları vatandaşların cep telefonlarına mesaj olarak gönderen, yasa dışı bahis sitelerine giriş yapan vatandaşlara tehdit ve şantaj yaparak para talep ettikleri belirlendi.

        Şüpheliler hakkında 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Malatya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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