"Kahramanmaraş'ın kalbi"ndeki inşaatlar hızla yükseliyor

GÖKHAN ÇALI - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde büyük oranda hasar gören Kahramanmaraş'ın kent merkezindeki 1 etap olarak nitelendirilen bölgedeki inşaatlar hızla yükseliyor.

Depremden önce kentin ticari hayatının gözde mekanları arasında yer alan, yerleşim olarak "şehrin kalbi" olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alan, depremle büyük yara aldı.

Çok sayıda binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz halen gelen bölgenin yeniden canlandırılması için başlatılan çalışmalar ise Kahramanmaraş Valiliğinin 1. etap adıyla hız kazandı. Gece gündüz demeden inşaatlardaki çalışmaların sürdüğü bölgede bazı binaların tamamlanma oranı, yüzde 80'lere ulaştı ve binaların 2025 yılının ilk aylarında teslim edilmesi planlanıyor. Etap tamamlandığında, bölgede 3 bin 269 konut ve bin 399 ticari bölüm inşa edilerek kente kazandırılacak.

Kentte en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde de yeni binalar yükseliyor. Binaların temeli için ciddi çalışmaların yapıldığı sitenin arazisinde yapılan zemin iyileştirilmeleriyle birlikte 678 konut ve 99 ticari bölüm kent yaşantısına dahil edilecek.

Vali Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 11 ilçede 38 bin 84 konut ve 8 bin 736 ticari olmak üzere toplam 46 bin 820 bağımsız bölüm için "yerinde dönüşüm" projesi kapsamında başvuruda bulunulduğunu anlattı.

Şu ana kadar 11 ilçede bin 700 bağımsız bölümün ruhsatını verdiklerini, kentte inşaatların devam ettiğini dile getiren Ünlüer, şehrin önemli yerleşim yeri olarak bilinen ve 1. etap olarak adlandırılan çalışmaları da değerlendirdi.