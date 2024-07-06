Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Bakan Kurum, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'na, başarılar diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 18:19 Güncelleme: 06.07.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Kurum, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'na, başarılar diledi.

        Bakan Kurum, çeşitli ziyaretler için geldiği Elbistan ilçesinde Karaelbistan 6. Etap Toplu Konutlarında incelemelerde bulundu.

        Kurum, "Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan Milli Takım'a başarılar diliyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz." dedi.

        Kurum daha sonra Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Berlin sokakları kırmızı beyaz!
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Tarih yazalım! İşte Montella'nın 11'i
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Denizin soğukluğu ürküttü
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Güneş altında romantik anlar
        Güneş altında romantik anlar
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        11 aylıktı... Evde oynarken vurulmuştu! Kahreden itiraf!
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Deniz ve güneşin tadını çıkarıyorlar
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Uzun namlulularla yaylım ateşi! Ölenler var!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Sosyal medya karıştı
        Sosyal medya karıştı
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Avcılar'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 8 yaralı
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Neşe bir yıllık evliydi! Eşi ondan haber alamadı! Büyük acı!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        Başpehlivanlardan "Bozkurt" işareti!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        MSB'den videolu dikkat çeken mesaj: Kilit kapanıyor!
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Türklerin 'kayıp kenti' bulundu
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği
        Denize kıyısı yok, mavi bayrağı var! Doğunun mavi güzelliği

        Benzer Haberler

        Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta (2)
        Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta (2)
        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü öldü
        Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde konuştu:
        Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde konuştu:
        Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta koordinasyon toplantısında konuştu:
        Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta koordinasyon toplantısında konuştu:
        "Kahramanmaraş'ın kalbi"ndeki inşaatlar hızla yükseliyor
        "Kahramanmaraş'ın kalbi"ndeki inşaatlar hızla yükseliyor
        Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta
        Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta