Bakan Kurum, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'na, başarılar diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Hollanda karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek A Milli Futbol Takımı'na, başarılar diledi.
Bakan Kurum, çeşitli ziyaretler için geldiği Elbistan ilçesinde Karaelbistan 6. Etap Toplu Konutlarında incelemelerde bulundu.
Kurum, "Kahramanmaraş'tan, Elbistan'dan Milli Takım'a başarılar diliyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz." dedi.
Kurum daha sonra Hulusi Efendi Bulvarı'ndaki esnafları ziyaret etti.
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