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        Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 21:27 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:27
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        Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti
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        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti.

        Sadıklı Mahallesi Deliktaş yaylasında hayvan otlatan 18 yaşındaki Hacı Mehmet Poyraz, henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

        Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, UMKE ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

        Poyraz'ın yerini tespit eden ekipler, arazinin engebeli ve dağlık olması dolayısıyla jandarmadan helikopter talep etti.

        Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Poyraz, helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Poyraz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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