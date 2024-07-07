Kahramanmaraş'ta kayalıklardan düşen genç hayatını kaybetti

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Poyraz, helikopterle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Poyraz'ın yerini tespit eden ekipler, arazinin engebeli ve dağlık olması dolayısıyla jandarmadan helikopter talep etti.

Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, UMKE ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Sadıklı Mahallesi Deliktaş yaylasında hayvan otlatan 18 yaşındaki Hacı Mehmet Poyraz, henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklardan düşerek ağır yaralandı.

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