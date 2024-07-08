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        Kahramanmaraş'ta silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:09
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        Kahramanmaraş'ta silah ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elbistan ilçesinde bazı kişilerin yasa dışı silah ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreste yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu tüfek ile 21 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 3 bin 53 tabanca mermisi, 670 tüfek fişeği, 25 bıçak, 3 kama, 1 kılıç, 1 satır, 19 şarjör, 2 namlu ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 9'u serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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