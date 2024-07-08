Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü

Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndüren ekipler, evin enkazında yaptıkları incelemede Tongün'ün cesedini buldu.

Cengiztopel Mahallesi'nde, Aydın Tongün'ün yaşadığı iki katlı müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.