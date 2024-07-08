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        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:52
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        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        Cengiztopel Mahallesi'nde, Aydın Tongün'ün yaşadığı iki katlı müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Evden dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndüren ekipler, evin enkazında yaptıkları incelemede Tongün'ün cesedini buldu.

        Tongün'ün cenazesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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