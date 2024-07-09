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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:09 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:09
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        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.

        Kentte etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankeri, iş makinesi ve 60 personelle müdahale edildi.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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