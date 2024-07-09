Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle söndürüldü.
Kentte etkili olan sağanak sırasında yıldırım düşmesi sonucu, Onikişubat ilçesine bağlı Sarıçukur Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 1 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankeri, iş makinesi ve 60 personelle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın bölgesinde, soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
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