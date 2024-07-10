Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.M. idaresindeki 46 ACG 270 plakalı tır, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda karşıya geçmek isteyen İbrahim Özdemir'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        Atık toplama aracını çiçek bahçesine çevirdi
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        O anlar kamerada... Husumetlisini gördü minibüsten indi!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Sohbetin ardından sandalyede ölüm!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun 75. yıl kutlamasına katıldı

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi
        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi
        44 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhada, tahliyemi i...
        44 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhada, tahliyemi i...
        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü