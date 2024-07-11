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        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılması sonucu 68 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 21:45 Güncelleme: 11.07.2024 - 21:45
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        Depremde 68 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi L Blok'a ilişkin davanın görülmesine devam edildi
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Ebrar Sitesi L Blok'un yıkılması sonucu 68 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan ile başka dosyadan tutuklu Atilla Öz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Lütfi T. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanıklar N.K. ve F.B.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

        Sanık Ahmet Doğan, 18 aydır tutuklu olduğunu ve bilirkişi raporlarında üzerine atılan bir suç olmadığını savundu.

        Manevi anlamda zor durumda olduğunu dile getiren Doğan, "Tutuklulukta geçirdiğim sürede, işlemediğim suçtan dolayı burada bulunmaktayım. 18 aydır eşimden, çocuğumdan uzaktayım. Ailem bu travmayı atlatamıyor ve içeride kaldığım süre boyunca bu böyle devam edecek. Bazı şeyleri hatırladığım kadarıyla bu binalarla işim olmadı. Ben müteahhit değilim, müteahhitlik yapmadım. Oğlum, okuduğu üniversiteyi bıraktı. Ailecek bir travmanın içindeyiz. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar çıkmaya başladı, 7 kilo verdim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum." diye konuştu.

        Tepebaşı da inşaatlarla ilgisinin olmadığını savunarak beraatini istedi.

        Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, tutuklu bulundukları süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınarak, tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan'ın yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine hükmetti.

        Heyet, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

        Sanıklar Tepebaşı ve Doğan'ın diğer deprem davaları nedeniyle tutuklulukları devam ediyor.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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