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        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davasına devam edildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişinin ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:33
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        Kahramanmaraş'ta depremde 49 kişinin öldüğü Melike Hanım Apartmanı davasına devam edildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişinin ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.B, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık S.O. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) yoğunluk olması nedeniyle duruşmaya katılamadı.

        Tutuksuz sanık A.B, önceki savunmasını tekrarlayarak, Melike Hanım Apartmanı'nın arsa sahibi olduğunu, yapımında emeği olmadığını belirtti.

        Kat karşılığı arsasını verdiğini ifade eden A.B, "Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda tarafıma da suç bulunmamış. Ben sadece arsa sahibiyim. Benim de yakınlarım depremde hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

        Müşteki Bektaş Bektaşoğlu, depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda annesini, babasını ve kardeşini kaybettiğini söyledi.

        Bina yapımında kusuru bulunanlardan şikayetçi olduğunu ifade eden Bektaşoğlu, "Kent merkezinden hariç köyümüzde bulunan evimiz de depremde yıkıldı. Şimdi yenisini yapmaya çalışıyoruz. Köy yerinde 6 ay oldu hale zemin etüdünü alamadık. Şehrin göbeğinde yapılan ve aileme mezar olan 8 katlı bina yapılmış bitmiş. Bunun zemin etüdü nerede? Yapanlar nasıl almış, yapmış? Bunu anlayamıyorum. Buraya kim nasıl ruhsat vermiş. Bu binanın yapımında dahili olan herkesten şikayetçiyim." dedi.

        Duruşmaya katılan diğer müştekiler de binanın yapımında kusuru bulunanlardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırmalarını talep etti.

        Mahkeme heyeti, dosyanın yeni bilirkişi heyetine gönderilmesine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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