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        Kahramanmaraş TUSAŞ'ta üretiliyor yurt içi ve dışındaki firmalarda değerlendiriliyor

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasının depremde zarar görmüş kentlerdeki tamamlanan ilk yatırımlardan birisi olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:05 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:05
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        Kahramanmaraş TUSAŞ'ta üretiliyor yurt içi ve dışındaki firmalarda değerlendiriliyor
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        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasının depremde zarar görmüş kentlerdeki tamamlanan ilk yatırımlardan birisi olduğunu bildirdi.

        Fabrikada incelemede bulunmak üzere Türkoğlu ilçesine gelen Vardan ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan tarafından karşılandı. Daha sonra tesise geçen Vardan ve beraberindeki heyet, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Vardan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'a bir tesis kurmak için girişimde bulunduklarını, bölge halkının çok hızlı reaksiyon gösterip yatırımı sahiplendiğini söyledi.

        Söz konusu tesiste üretilen ürünlerin sadece TUSAŞ bünyesinde değil yurt içi ve dışındaki firmalarda da kullanıldığını ifade etti.

        Başta Valilik olmak üzere, milletvekilleri, Kaymakamlık, Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Borsasının da gayretleri ile tesisin faaliyete geçirilebildiğini anlatan Vardan, "Bu tesis, depremin ardından depremden zarar gören bölgelerde yapılan ilk tesis oldu. Bu bir başlangıç, biz bu tesisle birlikte yeni bir sektörün oluşması gayreti içine girdik. Rafet Bozdoğan (bir önceki yönetim kurulu başkanı) başkanımız bu işle ilgili inanılmaz bir gayret sarf etti. Tesis kuruldu ve üretim yapmaya başladı. Buradaki yapılan parçalarımız sadece TUSAŞ'ın direkt kendisine değil dolaylı olarak oradan yurt dışına Boing ve Airbus'a doğru gidecek yol aldı." diye konuştu.

        Üretim konusunda önemli ölçüde yol katettiklerini ancak bununla yetinmeyeceklerini vurgulayan Vardan, ilk etapta mevcut tesisin yeni tezgahlarla beraber büyütüleceğini sonrasında ise Kahramanmaraşlı sanayiciler ile birlikte kurdukları ve daha da genişletecekleri ortaklık yapısıyla başka tesisler oluşturacaklarını dile getirdi.

        Vardan, havacılık ve uzay sanayisini geliştirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edeceklerini belirterek, yapılan yatırımlarla bölgede hem iskan hem de istihdam oluşturulduğuna dikkati çekti.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi de TUSAŞ'ın uçak parçası üretim tesisinin açılış günü olan 22 Şubat'ın Kahramanmaraş için bir milat olduğuna inandığını kaydetti.

        Faaliyete geçirilen tesisin ihtiyacı olan nitelikli ve personellerin yetiştirilmesine yönelik kentteki üniversitelerle temas halinde olduklarını aktaran Kirişci, Kahramanmaraş'ın sadece dondurmasıyla biberiyle değil, ürettiği teknolojik ürünlerle de dünyada tanınan bir şehir olacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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