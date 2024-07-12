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        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümü, 8 kişinin de yaralanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:51
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        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 96 kişinin ölümü, 8 kişinin de yaralanmasına ilişkin 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Metin K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Çetin Kurt ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Atilla Öz ve Tevfik Tepebaşı ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

        Kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası savunmaları alınan sanıklardan Tevfik Tepebaşı, bahse konu kooperatifin yöneticisi ve fenni mesulü olmadığını, binanın yapımı ve yönetimiyle ilgili hiçbir alakasının bulunmadığını öne sürerek, "Bana müteahhit diyorlar, benim müteahhitlikle hiçbir ilgim yok." dedi.

        Sanık Çetin Kurt da hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek sanık Tepebaşı'nın muhasebecisi olduğunu ve tek suçunun kooperatife üye olmak olduğunu dile getirdi.

        Kurt, kendisinin inşaatla alakasının olmadığını hiçbir evrakta imzasının dahi bulunmadığını savunarak tahliyesini istedi.

        Müştekilerden Hilal Aşiret de yıkılan binada ablası, kardeşi, eniştesi ve üç yeğenini kaybettiğini belirterek, kusurlu olan herkesin hak ettiği cezayı almasını istediğini aktardı.

        Katılanlardan Fevzi Yılmaz'ın avukatı Tayfun Akkök ise bilirkişi raporu geldiğinde ayrıca beyanda bulunacaklarını, sanıkların inşaat yapım sürecinde kusurlu işlemleriyle ve belediyede usulsüz işlem yaptırmalarıyla 1500 den fazla insanın ölümüne sebep olduklarını belirtti.

        Akkök, bu aşamada tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, olası kastla öldürme suçundan yargılanmalarına ve cezalandırılmalarına, ayrıca binanın yıkılmasından sorumlu sanıkların olası kastla öldürme suçlarının yanında kooperatif yönetim kurulu üyeleri olarak görevlerini gereği gibi yapmamaları sebebiyle görevi kötüye kullanma suçundan da cezalandırılmalarına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

        CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, mahkeme çıkışında yaptığı basın açıklamasında, Ebrar Sitesi'nin depremin sembol yerlerinden biri olduğunu hatırlattı.

        Söz konusu siteyi yapan, yapımına izin veren kim varsa herkesin yargılanması gerektiğine işaret eden Öztunç, "Biz CHP olarak bu duruşmaları takip ediyoruz bu bizim vicdani görevimiz. Bu duruşmalara şehrin diğer siyasilerinin de gelmesi gerekiyor. Burada ölen arkadaşlarımız bizim yurttaşlarımız, bu terör davası değil. Deprem oldu depremden dolayı evler yıkıldı insanlar öldü. İnsanların acısı var. Bunu yapan müteahhitler kimse cezalandırılmalı. Cezalandırılması gerekiyor. Ama sadece müteahhitler değil bu binaların yapımına imzayı veren belediye başkanı başta olmak üzere imar müdürüyse imar müdürü, istatistikçi ise istatistikçi her neyse artık bütün teknik personel dahil herkes bedel ödemeli. Ödemeli ki bir daha böyle binalar yapılmasın bir daha böyle ölümler yaşanmasın." diye konuştu.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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