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        Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 8 Haziran'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi öldü, kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 00:16 Güncelleme: 14.07.2024 - 00:16
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        Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 8 Haziran'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi öldü, kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Göllühüyük Mahallesi kırsalında iş insanı A.D.B. (75) ile Miktat Gökçe (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Miktat Gökçe ile olay yerinde bulunan E.T, silahla yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. hayatını kaybetmiş, Gökçe ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

        Miktat Gökçe de hastanede hayatını kaybetti.

        Gökçe'nin ölümüyle kavgada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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