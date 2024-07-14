Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. hayatını kaybetmiş, Gökçe ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Göllühüyük Mahallesi kırsalında iş insanı A.D.B. (75) ile Miktat Gökçe (53) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Miktat Gökçe ile olay yerinde bulunan E.T, silahla yaralanmıştı.

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