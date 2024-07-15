Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şahin'in cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahin'i tüm çabalara rağmen direkten indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kırsal Çiçek Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Seçkin Şahin, evinin yanındaki elektrik direğine çıktı.

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