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        Kahramanmaraş'taki depremlerde enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı

        Kahramanmaraş'ta6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde, enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:45
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        Kahramanmaraş'taki depremlerde enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı
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        Kahramanmaraş'ta6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde, enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı.

        "Asrın felaketi" diye anılan depremlerin ardından enkazdan çıkarılan ancak sahibine ulaşılamadığı için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen ve yaklaşık 500 gün muhafaza altında tutulan 37 çelik kasa, polis kamerası önünde itfaiye ekiplerince demir kesme makineleri ve balyoz yardımıyla açılabildi.

        Valilik oluruyla oluşturulan komisyon koordinesinde açılan kasalardan çıkarılan eşya ve belgeler, sahiplerine ya da varislerine teslim edilecek.

        Yetkililer, numaralandırılmış delil torbalarına konulan malzemelerin teslim edilmesi sürecinin titizlikle yapılacağını belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin malzemelerinin varislerine teslim edileceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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