Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Evi yıkılan depremzedeye tazminat ödenmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı

        6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binadan sağ kurtulan depremzedenin açtığı davada, mahkeme müştekiye 1 milyon 38 bin lira tazminat ödenmesine ilişkin gerekçeli kararı açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 12:31 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evi yıkılan depremzedeye tazminat ödenmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binadan sağ kurtulan depremzedenin açtığı davada, mahkeme müştekiye 1 milyon 38 bin lira tazminat ödenmesine ilişkin gerekçeli kararı açıkladı.

        Aslanbey Mahallesi'ndeki Güneşli Kocabaş Evleri'nin 15. Bloku'nda depreme yakalanan Abdulkadir Öztürk, ikinci depremde evinin yıkılmasında kusuru bulunanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası için mahkemeye başvurdu.

        Tüketici Mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, müştekiye 1 milyon 38 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

        Mahkeme, yapılan yargılama ve incelemenin ardından gerekçeli kararını açıkladı.

        Kent merkezinin birinci derece deprem bölgesi olmasına rağmen binanın depreme dayanıklı şekilde inşa edilmediği vurgulanan kararda yer verilen bilirkişi raporunda, şunlar kaydedildi:

        "6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin arka arkaya olması bakımından binaların performansı açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu ancak depremin mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği ve bu durumun kurum ve kişilerin sorumluluğu olduğu gerçeğini değiştiremeyeceği kanaatine ulaşılmıştır. Proje müellifi tarafından deprem yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış projenin imalatında sorun olması nedeniyle yapının göçtüğü kanaatine varılmıştır. Özellikle proje bütün olarak değerlendirildiğinde, benzer depremler etkisinde ada içerisinde hasar alan binalardan sadece iki tanesinin yıkılması bu iki blokta imalata ilişkin kusur bulunduğu kanaatini güçlendirmektedir. Dolayısıyla dava konusu taşınmazın bulunduğu 15 Nolu Blok'un imalatında kusur olduğu kanaatine varılmıştır."

        Raporda, yapının deprem sırasında zarar görerek yıkılması kapsamında nihai sorumluluk dağılımında, müteahhidin yüzde 28,6, yapı denetim firmasının yüzde 25,4, proje müellifinin yüzde 7,6, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yüzde 11,8, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yüzde 4,4, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının yüzde 3,1, Dulkadiroğlu Belediyesinin yüzde 19,1 oranında sorumlu olduğu sonuç ve kanaatine varıldığı aktarıldı.

        Gerekçeli kararda, açıklanan hususlardan dolayı davalıların dairesini kaybeden davacıya 938 bin 593 lira maddi, 100 bin lira manevi tazminat ve mahkeme masraflarını ödemesine karar verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        AKOM'dan İstanbul'a flaş uyarı!
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Biden'dan "kaybetmeyeceğim" mesajı
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        Macaristan ve AB arasında ipler kopmak üzere
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        Cenk Tosun Fenerbahçe'de!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Kaslar yarışıyor
        Kaslar yarışıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'taki depremlerde enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı
        Kahramanmaraş'taki depremlerde enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı
        Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Anma Programı düzenlendi
        15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı
        15 Temmuz şehidi polis memuru Niyazi Ergüven mezarı başında anıldı
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
        Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi
        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı
        Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı yapıldı