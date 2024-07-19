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        Kahramanmaraş'ta hafriyat boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde damperindeki yükü boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:23
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        Kahramanmaraş'ta hafriyat boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde damperindeki yükü boşaltırken devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        U.O'nun kullandığı 42 DKG 97 plakalı kamyon, Orhangazi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde damperindeki toprağı boşaltılırken devrildi.

        Bu sırada kamyondan dışarı atlamak isteyen U.O. düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        U.O, sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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