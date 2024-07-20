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        Kahramanmaraş itfaiyesi vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 20.07.2024 - 10:07
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        Kahramanmaraş itfaiyesi vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde düzenlenen programda itfaiye erleri tarafından hazırlanan aşureler personel ve vatandaşlara dağıtıldı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanı Onur Erdi, muharrem ayında ikram edilen aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

        Ekipler tarafından 450 kişiye aşure ikram edildi.

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