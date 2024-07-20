Kahramanmaraş itfaiyesi vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Daire Başkanı Onur Erdi, muharrem ayında ikram edilen aşurenin birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu söyledi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde düzenlenen programda itfaiye erleri tarafından hazırlanan aşureler personel ve vatandaşlara dağıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

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