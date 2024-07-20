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        Kahramanmaraş'ta kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:28 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:28
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        Kahramanmaraş'ta kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
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        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Boylu Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Mehmet Canlı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Daireye giren ekipler, Canlı'yı yerde hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Canlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Canlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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