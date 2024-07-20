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        Kahramanmaraş'ta 200 ihtiyaç sahibine akülü ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı

        İHH İnsani Yardım Vakfı Belçika Teşkilatı, Kahramanmaraş'ta 200 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 17:14 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:14
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        Kahramanmaraş'ta 200 ihtiyaç sahibine akülü ve tekerlekli sandalye yardımı yapıldı
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        İHH İnsani Yardım Vakfı Belçika Teşkilatı, Kahramanmaraş'ta 200 engelliye akülü ve tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

        Kahramanmaraş İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde düzenlen törende, yurt dışındaki iş insanları ve gurbetçilerin desteğiyle temin edilen 100 akülü sandalye ve 100 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, törende yaptığı konuşmada, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülen, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin engelli bireyler için ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

        Görüşmelerin komisyonda devam ettiğini ve kendisinin de komisyonda yer aldığını ifade eden Köksal, "Biz ne zaman engelli ailelerimizle bir araya gelsek sahipsiz hayvanlarla alakalı sorunlar her zaman dillendirilirdi. Görme engelli vatandaşlarımız özellikle bu konularda çok muzdaripler. Çünkü çevresini göremiyor, diyor ki ‘metroya biniyorum, servise biniyorum, servisten inerken veya yolda yürürken bir köpeğin üstüne basabiliyorum. Gelen tehlikenin de farkında olamıyorum’ ve tekerlekli sandalyede yaşamlarını sürdüren fiziksel engelli vatandaşlarımızın da şikayetleri söz konusu. Benim sizlerden ricam bu meselenin doğru bir şekilde anlatılmasında sizlerin de destek vermesi." diye konuştu.

        Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeyi çarptırarak olayı başka yöne taşımak isteyenlerin olduğunu anlatan Köksal, şunları söyledi:

        "Burada sahipsiz sokak hayvanlarının öldürülmesi söz konusu değil. Asıl amaç sokakta sahipsiz sokak hayvanlarının bulunmaması ve barınaklara toplanacak hayvanların aşısının, kısırlaştırılmasının eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak. Daha önce 2019 ve 2021 yılında bu konularla alakalı bir süreç yaşanmıştı ve fakat istenilen netice elde edilememişti. Bu sorunun daha da büyümesine neden oldu. Bu durum çocuklarımızı başta olmak üzere birçok vatandaşımızı ilgilendiren bir süreç. Ölüme kadar varan, farklı sakatlanmalara yol açan olaylara hepimiz şahit olduk. Bizler üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve sonuna kadar da arkasındayız. Komisyonda geçen sürece sizler de şahit oluyorsunuz. Elimizden geldiğince teklifin bir an önce yasalaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada bu organizasyonu yapan ve engelli bireylerimize destek olan İHH temsilcilerimize, gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

        AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin de yurt dışındaki gurbetçilerin desteğiyle temin edilen engelli araçları asıl sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı Belçika Teşkilatı Başkanı Adnan Yıldız ise kent genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi bireylere destek olmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu tür faaliyetlerimizin devamını diliyoruz. İnşallah bizlerden desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımız ve iş insanlarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, ilçe belediye başkanları ve ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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