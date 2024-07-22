Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Nurhak ile Çağlayancerit sınır bölgesindeki Umutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kuzenini öldürdü! Kamerayı açtı!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Kayıp adamın kemikleri, eski eşine ait evin temelinde bulundu!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        Öldüren kaza kamerada! 13 gün sonra hayata veda!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında görüntülendi
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        Herkes yanında bir tek eşi yok
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Suya balıklama atlamak ölüm ya da kalıcı felce yol açabilir" uyarısı!
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        44 kişinin öldüğü sitede marketin kirişlerine projeye aykırı çelik profille...
        44 kişinin öldüğü sitede marketin kirişlerine projeye aykırı çelik profille...
        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor
        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkili oluyor
        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralan...
        Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralan...