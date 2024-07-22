Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Nurhak ile Çağlayancerit sınır bölgesindeki Umutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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