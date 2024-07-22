Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Nurhak ile Çağlayancerit sınır bölgesindeki Umutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.
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