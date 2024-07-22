Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Seyrantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın 1 helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve 3 ilk müdahale ekibinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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