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        Kahramanmaraş'ta otomobille biçerdöverin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:38
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        Kahramanmaraş'ta otomobille biçerdöverin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Hamza S. (20) idaresindeki 46 FT 360 plakalı otomobil, Madalyonlu kavşak yakınlarında Şahin K. yönetimindeki 46-05-14-003 plaka sayılı biçerdöverle çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hacı Ali Y. (19) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hacı Ali Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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