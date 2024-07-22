Kahramanmaraş'ta otomobille biçerdöverin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Hamza S. (20) idaresindeki 46 FT 360 plakalı otomobil, Madalyonlu kavşak yakınlarında Şahin K. yönetimindeki 46-05-14-003 plaka sayılı biçerdöverle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Hacı Ali Y. (19) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hacı Ali Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
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