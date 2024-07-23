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        Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

        Kahramanmaraş'ta, kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 01:40 Güncelleme: 23.07.2024 - 01:40
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        Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
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        Kahramanmaraş'ta, kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.B. (27), erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu (30) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        K.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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