Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde K.B. (27), erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu (30) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

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