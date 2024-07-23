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        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:13
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        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezinde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda, kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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