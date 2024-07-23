Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezinde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı iş makineleriyle yapılıyor.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalarda, kamyonlara yüklenen molozlar döküm sahasına taşınıyor.
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