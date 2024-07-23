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        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:44 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:44
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        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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