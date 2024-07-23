Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
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