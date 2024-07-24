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        Kahramanmaraş'ta yetiştirilen fidanlar yanan ormanlık alanları yeşillendirecek

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekir ve Göksun fidanlıklarında 2024 programı kapsamında 3 milyon sedir, karaçam, alıç, mahlep, servi, kuşburnu, geyik elması gibi türler yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:07 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:07
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        Kahramanmaraş'ta yetiştirilen fidanlar yanan ormanlık alanları yeşillendirecek
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekir ve Göksun fidanlıklarında 2024 programı kapsamında 3 milyon sedir, karaçam, alıç, mahlep, servi, kuşburnu, geyik elması gibi türler yetiştirildi.

        Kentteki 134 dönüm alanda yetiştirilen fidan türleri, başta yanan sahalar olmak üzere ağaçlandırma, toprak muhafaza ve rehabilitasyon sahalarında kullanılarak fidan ihtiyacını karşılayacak.

        Kahramanmaraş Orman Fidanlık Müdür Yardımcısı Hatice Oğuz, AA muhabirine, bölgenin en kapsamlı fidan üretim merkezlerinden olan Tekir ve Göksun fidanlıklarında hiçbir kimyasal gübre kullanmadan üretim yaptıklarını anlattı.

        Oğuz, 134 dönüm alandaki fidanlıkların müdürlüklerin ormancılık faaliyetlerinde kullanılan türlerin ana üretim merkezi olmasının yanı sıra vatandaşların ve kurumların peyzaj ihtiyacını da karşıladığını aktardı.

        Fidanlık müdürlüğünde fidan üretimi, bakım, sulama ve tohum toplama işlerinde 6 ay boyunca 100-150 işçi çalıştırılarak bölge halkına da istihdam sağladıklarını belirten Oğuz, fidanların bakımını özenle yaptıklarını belirtti.

        - 3 milyon fidan yetiştirildi

        Düzenli bir program dahilinde fidan üretimi yaptıklarını anlatan Oğuz, şunları söyledi:

        "Küreselleşmeden dijitalleşmeye, iklim değişikliğinden tedarik zincirlerinin kırılganlığına, yenilikçi üretim modellerinden sürdürülebilir ekonomiden değişen ticaret kanallarına kadar büyük bir dönüşüm ve yenilenme döneminden geçmekteyiz. İklim ve toprak özellikleri üzerine yapabileceğimiz müdahalenin kısıtlı olması sebebiyle, ağaçlandırmada başarının sağlanabilmesi için kaliteli fidan yetiştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Orman Genel Müdürlüğü 2024 programı dahilinde, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Fidanlık Müdürlüğü olarak yaklaşık 3 milyon fidan üretimini tamamladık. Üretilen fidanlar, başta yanan sahalar olmak üzere ağaçlandırma, toprak muhafaza, rehabilitasyon sahaları ve bunun yanında vatandaşların ve kurumların fidan ihtiyacını karşılamak üzere kullanılacaktır."

        Oğuz, yetiştirilen fidanların sağlıklı büyüyebilmesi ve orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için, piknik ve ormanlık alanlarda vatandaşların daha duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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