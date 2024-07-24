"Madalyalı kent" Kahramanmaraş'ın 5 sporcusu Paris 2024'te mücadele edecek

SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 5 milli sporcu, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak için mücadele edecek.

Güreşte Burhan Akbudak, atıcılıkta Rümeysa Pelin Kaya ve Yusuf Dikeç, para yüzmede Sevilay Öztürk ve golbolda Fatma Gül Güler olimpiyat ve paralimpik oyunları madalyası için yarışacak.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcu kafilesinin başarılı olacağına ve madalyalarla yurda döneceğine inandığını söyledi.

Sporcuların Paris'ten başarılarla döneceklerine yürekten inandığını belirten Boz, "İlimizden Rümeysa Pelin Kaya trap, Yusuf Dikeç havalı tabanca ve Burhan Akbudak güreş branşında olmak üzere 3 sporcumuz hem ilimizi hem ülkemizi temsil etmek adına olimpiyatlara katıldı. Aynı zamanda da 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Sevilay Öztürk yüzme, Fatma Gül Güler golbol branşında yine ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Bu bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ciddi kayıplar yaşandığını, psikolojik ve sosyolojik etkilerden sporcuların da olumsuz etkilendiğini anlatan Boz, şunları söyledi: