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        "Madalyalı kent" Kahramanmaraş'ın 5 sporcusu Paris 2024'te mücadele edecek

        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 5 milli sporcu, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak için mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:33
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        "Madalyalı kent" Kahramanmaraş'ın 5 sporcusu Paris 2024'te mücadele edecek
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        SİNAN DORUK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'tan 5 milli sporcu, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak için mücadele edecek.

        Güreşte Burhan Akbudak, atıcılıkta Rümeysa Pelin Kaya ve Yusuf Dikeç, para yüzmede Sevilay Öztürk ve golbolda Fatma Gül Güler olimpiyat ve paralimpik oyunları madalyası için yarışacak.

        Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye adına mücadele edecek sporcu kafilesinin başarılı olacağına ve madalyalarla yurda döneceğine inandığını söyledi.

        Sporcuların Paris'ten başarılarla döneceklerine yürekten inandığını belirten Boz, "İlimizden Rümeysa Pelin Kaya trap, Yusuf Dikeç havalı tabanca ve Burhan Akbudak güreş branşında olmak üzere 3 sporcumuz hem ilimizi hem ülkemizi temsil etmek adına olimpiyatlara katıldı. Aynı zamanda da 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Sevilay Öztürk yüzme, Fatma Gül Güler golbol branşında yine ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Bu bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ciddi kayıplar yaşandığını, psikolojik ve sosyolojik etkilerden sporcuların da olumsuz etkilendiğini anlatan Boz, şunları söyledi:

        "Depremde kaybettiğimiz sporcularımız, yakınlarını kaybeden sporcularımız oldu. Böyle bir ortamda sporcularımız hedeflerinden sapmadan çalışmalarına devam ettiler. Bu çok güzel bir şey. Hedeften kopmamak önemli. İlimizi başka kulüplerde temsil eden sporcularımızın azmi olimpiyatlara gitme başarısını göstermeleri de bunun bir göstergesi oldu. İlimizde yaklaşık 100 binin üzerinde lisanslı, 7 binden fazla aktif sporcumuz bulunuyor. Depremin ardından geçen süre içerisinde de hafif hasarlı binalarımızı, salonlarımızı, spor okullarımızı aktifleştirip hızla tadilatını yaptıktan sonra gençlerimizi spor salonlarına, havuzlarımıza ve sahalarımıza almaya başladık. Bu gençlerimizin spordan kopmamalarını sağladı."

        Boz, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kentten daha fazla sporcunun katılması için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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