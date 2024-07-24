Kahramanmaraş'ta dananın teptiği besici yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ahırındaki dananın teptiği besici hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ahırındaki dananın teptiği besici hayatını kaybetti.
Kırsal Akbayır Mahallesi'nde besicilik yapan Murat Taphasan (55), hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda dananın tepmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan besici, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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