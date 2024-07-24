Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta dananın teptiği besici yaşamını yitirdi

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ahırındaki dananın teptiği besici hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta dananın teptiği besici yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ahırındaki dananın teptiği besici hayatını kaybetti.

        Kırsal Akbayır Mahallesi'nde besicilik yapan Murat Taphasan (55), hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda dananın tepmesi sonucu ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan besici, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun

        Benzer Haberler

        "Madalyalı kent" Kahramanmaraş'ın 5 sporcusu Paris 2024'te mücadele edecek
        "Madalyalı kent" Kahramanmaraş'ın 5 sporcusu Paris 2024'te mücadele edecek
        Düğün alışverişinde damadın ayakları kırılınca nikah hastane odasına kıyıld...
        Düğün alışverişinde damadın ayakları kırılınca nikah hastane odasına kıyıld...
        Kahramanmaraş'ta yetiştirilen fidanlar yanan ormanlık alanları yeşillendire...
        Kahramanmaraş'ta yetiştirilen fidanlar yanan ormanlık alanları yeşillendire...
        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangın söndürüldü
        "Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı" 9-31 Ağustos'ta düzenlenecek
        "Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı" 9-31 Ağustos'ta düzenlenecek
        Türkiye'nin güncel deprem haritası 2025 yılı sonunda hazır
        Türkiye'nin güncel deprem haritası 2025 yılı sonunda hazır