Kahramanmaraş'ta afetzede kadın girişimciler desteklenecek

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle yürütülen "Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi" (KİGEM) kapsamında afetzede kadın girişimcilere sağlanacak destekler tanıtıldı.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kadın girişimcilerin iş dünyasındaki yeri ve önemi anlatıldı.

KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, burada gazetecilere, depremlerin ardından kadın girişimcilerin zor zamandan geçtiğini, onlara destek olmak adına Kadın Girişimci Merkezi kurduklarını belirtti.

Kadın girişimcilere iş yeri temini ve kira başta olmak üzere birçok alanda desteklerin olduğunu anlatan Gümüşer, şunları kaydetti:

"Özellikle, üretim alanında faaliyet gösteren kadınlarımızı destekleyeceğiz. Yani, makineli üretim yapan ve bir ham maddeyi evsafını değiştirmek suretiyle başka bir ürüne dönüştürecek olan kadınlarımıza uygun kiralı iş yeri vereceğiz. Bu kiraların rakamları gerçekten çok komik rakamlar olacak. Bugün piyasadaki kira sorununu sizler biliyorsunuz. En büyük problemlerden bir tanesi iş yeri problemi. Biz kadınlara inşallah iş yeri sunacağız ve bu yer, ihtiyaç haritası tarafından inşa edilen topluluk merkezi olacak. Orayı çok güzel bir şekilde şu an dönüştürüyoruz. İnşaat işlemlerimiz başladı. Ağustos sonu, eylül başı gibi orada faaliyete başlayacağız."