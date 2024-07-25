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        Türk Kızılay Kahramanmaraş'ta okulları afet ve acil durumlara hazırlıyor

        Türk Kızılay, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta okulların afet ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:47
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        Türk Kızılay Kahramanmaraş'ta okulları afet ve acil durumlara hazırlıyor
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        Türk Kızılay, 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta okulların afet ve acil durum hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla çalışma başlattı.

        Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezince yürütülen "Okulumda Kızılay Var" projesi kapsamında afetlere karşı güvenlik ihtiyaçları belirlenen Baydemirli Ortaokulu'nun eksikleri giderildi ve malzemelerin kurulumu yapıldı.

        Merkezden yapılan yazılı açıklamada, tüm okulların afet ve acil durumlara hazırlıklı hale gelmesinin ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Öğrencilerimizin güvenliği ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda Baydemirli Ortaokulu'nda gerçekleştirdiğimiz bu kurulum çalışmaları ile olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmayı amaçlıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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