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        Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otluk alanda başlayıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:11 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:11
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        Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otluk alanda başlayıp geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangın söndürüldü.

        Otluk alanda başlayan yangın Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine sıçradı.

        Plastik ve ahşap atıkların tutuşması sonucu büyüyen yangına Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

        İş makineleri ve vidanjörlerin de yardımıyla söndürülen yangında, geri dönüşüm tesisinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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