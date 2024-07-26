Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü

İş makineleri ve vidanjörlerin de yardımıyla söndürülen yangında, geri dönüşüm tesisinde hasar oluştu.

Plastik ve ahşap atıkların tutuşması sonucu büyüyen yangına Elbistan İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

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