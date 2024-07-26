Türk Kızılay, konteyner kentlerdeki 3 bin 800 hanenin içme suyu ihtiyacını karşılıyor

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan konteyner kentlerdeki su ihtiyacını kurduğu sabit ve ev tipi su arıtma sistemleriyle karşılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası, Türk Kızılay tarafından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’te kurulan konteyner kentlerde 3 bin 800 haneye kurulan ev tipi su arıtma cihazıyla vatandaşların içme suyu ihtiyaçları karşılandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki Yukarı Pazarcık Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Türk Kızılay Afet İyileştirme Programları Koordinatörlüğü Su ve Sanitasyon Sektörü Yöneticisi Onur Pekaydın, AA muhabirine, 6 Şubat 2023’teki depremlerin alt yapıya zarar verdiğini ve ortaya temiz su ihtiyacı çıktığını söyledi.

Pekaydın, konteyner kentlerdeki afetzedelere destek çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Kızılay olarak konteyner kentlerde yaşam sürdüren depremzedelerin temiz içme suyuna ulaşmasını hedefledik. Bu kapsamda depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’te 3 bin 800 ev tipi su arıtma cihazı kurulumu yaptık. Bu cihazlarımız 12 litre tank kapasitesine sahip ve bunları 6 filtreli şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Suların düzenli olarak analizi yapılmakta ve TSE 205 içme suyu standartlarını karşılamaktalar. Deprem bölgesindeki konteyner kentlerimize 2024'te 2 bin 550 ev tipi su arıtma cihazı kurulumu devam edecek."

Yukarı Pazarcık Konteyner Kenti'nde yaşayan Raziye Bozkaya da Türk Kızılay tarafından konteynerine kurulan su arıtma cihazından memnun olduğunu ve rahat rahat su içebildiğini belirtti. Depremin ardından eşi ve 2 çocuğuyla konteyner kentte yaşayan Elda Edik ise ilk zamanlarda şebeke suyu tüketemediklerini ifade ederek, "Tüm olumsuzlukların ardından konteynıra yerleştik. İlk başta musluklardan akan suların sağlıklı olmadığını öğrendik. Hazır su tüketiyorduk. Daha sonra Kızılay tarafından hanelere su arıtma sistemi takılacağını duyduk ve sevindik. Artık rahat rahat musluktan su içebiliyoruz." diye konuştu.