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        Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs gazisi 73 yaşındaki Hamza Gül'ün cenazesi, askeri törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 18:15 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:15
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        Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Kıbrıs gazisi 73 yaşındaki Hamza Gül'ün cenazesi, askeri törenle memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi.

        Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, Gül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, kırsal Gündere Mahallesi Camisi'ne getirildi.

        Burada İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar'ın kıldırdığı namazının ardından Gül, askeri törenle defnedildi.

        Törene, Gül'ün yakınları ile Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Emre Cebeci, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Merkez Komutanı Tank Binbaşı İlyas Kul ve ilgililer katıldı.

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