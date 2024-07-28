Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına, 1 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.​​​​​​​

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

        Jandarma ekipleri bölgeye vatandaşların girişine izin vermezken, söz konusu bölgede bulunan vatandaşlar da tahliye ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler
        Plajı karıştıran olay: Balta ve neşterle polise direndiler
        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
        Harris bir haftada 200 milyon dolar bağış topladı
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Fethiye'de iki bot çarpıştı: Genç kadından acı haber!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan komşularını ziyaret etti
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        İsrail-Hizbullah gerilimi yükseliyor!
        İsrail-Hizbullah gerilimi yükseliyor!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta orman yangını
        Kahramanmaraş'ta 13 bin yıllık olduğu tahmin edilen dikiş malzemeleri bulun...
        Kahramanmaraş'ta 13 bin yıllık olduğu tahmin edilen dikiş malzemeleri bulun...
        Ebrar Sitesi'nde sağ bacağını kaybeden Tuğçe, evlendi
        Ebrar Sitesi'nde sağ bacağını kaybeden Tuğçe, evlendi
        Depremzede Tuğçe, zor günlerini beraber geçirdiği nişanlısıyla evlendi
        Depremzede Tuğçe, zor günlerini beraber geçirdiği nişanlısıyla evlendi
        Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kahramanmaraşlı Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Türk Kızılay, konteyner kentlerdeki 3 bin 800 hanenin içme suyu ihtiyacını...
        Türk Kızılay, konteyner kentlerdeki 3 bin 800 hanenin içme suyu ihtiyacını...