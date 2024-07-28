GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor, bölgedekiler de tahliye ediliyor.

Dumandan etkilenen orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AA muhabirine, jandarma ekipleri ve diğer kamu personelinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiklerini söyledi. Bölgedeki 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü dile getirdi. İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini bildirdi. - 80 hektar zarar gördü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor." diye konuştu. - Askerler de destek veriyor Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösteriyor.