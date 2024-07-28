Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Bayram Temel, (29) Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde elektrik hattı sökümü sırasında akıma kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Temel, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bayram Temel, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.