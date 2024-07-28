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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale gece de sürüyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına gece de müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:37
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        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale gece de sürüyor
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına gece de müdahale ediliyor.

        Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle gündüz çıkan yangın devam ediyor.

        Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale ediyor.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti.

        Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini belirtti.

        Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle müdahalenin devam ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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