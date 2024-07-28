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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:37 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:37
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğlen yangın çıktı.

        Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

        Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini söyledi.

        Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle yangına müdahale edildiğini bildirdi.

        Yaklaşık 18 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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