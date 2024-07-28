GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini söyledi.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğlen yangın çıktı.

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