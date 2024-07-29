Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.A.D. yönetimindeki 46 AIP 996 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, Salih Önat'ın (56) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Önat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Önat'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.
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