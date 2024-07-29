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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:44
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        Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.A.D. yönetimindeki 46 AIP 996 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, Salih Önat'ın (56) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Önat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Önat'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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