Kahramanmaraş'taki orman yangınına şaka amaçlı patlatılan torpil neden olmuş

Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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