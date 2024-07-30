Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, mısır ve domates fideleri arasına ekilmiş kök 3 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyceğiz Mahallesi'nde bir evin bahçesinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.